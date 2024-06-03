Мобилизованный сотрудник может уволиться с работы по собственному желанию

Но за работником сохраняется право уволиться по собственному желанию.
Об этом сообщает Роструд в письме от 25.04.2024 № ПГ/07167-6-1, где рассмотрена ситуация, когда раненый сотрудник из больницы направил заявление на увольнение.
В случае увольнения работника по собственному желанию в период приостановления действия трудового договора возобновлять действие трудового договора не надо.
Отметим, что сейчас выйти на работу сотрудник должен в течение 3 месяцев после возвращения с военной службы. Этот срок продлят и поменяют правила оплаты больничных мобилизованным работникам. Об этих нововведениях читайте тут.
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