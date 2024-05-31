Только 0,3% россиян будут платить НДФЛ по самой высокой ставке

Больше 10 млн рублей в 2023 году заработали 167 тысяч человек. 82,1% россиян получают доходы до 1 млн рублей, они не попадут под прогрессивную шкалу налогообложения.

В 2023 году доходы свыше 10 млн рублей получали 167 тыс. человек или 0,3% от всех плательщиков НДФЛ. Эти люди обеспечили 19% всех поступлений от налога на доходы физлиц, они заплатили в бюджет 1,2 трлн рублей. Доходы свыше 5 млн рублей облагались по повышенной ставке 15%.

До 1 млн рублей в год заработала наибольшая часть россиян, а именно — 82,1% или 53,6 млн человек. Они принесли казне 38% всех поступлений от НДФЛ или 2,5 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ФНС, представленные на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Столько же налогов поступило от сотрудников, которые получают от 1 млн до 5 млн рублей в год. В 2023 году их было 11,2 млн человек или 17,1% от всех физических лиц.