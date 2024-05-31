Только 0,3% россиян будут платить НДФЛ по самой высокой ставке

В 2023 году доходы свыше 10 млн рублей получали 167 тыс. человек или 0,3% от всех плательщиков НДФЛ. Эти люди обеспечили 19% всех поступлений от налога на доходы физлиц, они заплатили в бюджет 1,2 трлн рублей. Доходы свыше 5 млн рублей облагались по повышенной ставке 15%.
До 1 млн рублей в год заработала наибольшая часть россиян, а именно — 82,1% или 53,6 млн человек. Они принесли казне 38% всех поступлений от НДФЛ или 2,5 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ФНС, представленные на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Столько же налогов поступило от сотрудников, которые получают от 1 млн до 5 млн рублей в год. В 2023 году их было 11,2 млн человек или 17,1% от всех физических лиц.
Комментарии8
ужасно!! что за чертой (скажем так среднего класса, хотя это ближе к бедности) живет население с зарплатой: "до 1 млн рублей в год заработала наибольшая часть россиян, а именно — 82,1%".
Хотелось бы ещё знать про количество тех, у кого меньше пятисот тысяч в год...
миллионы! Или Вам прямо точную бухгалтерскую цифру нужно?
Можно в процентах, я непривередливая
Так они в тех самых, до 1 млн рублей в год. И скорее всего их там больше 70%
интересно, кремлевские политологи уже начали закупать рекламу у микроинфлюенсеров, которые на конфетах нам будут объяснять как это здорово
Вы о введении прогрессивной шкалы? А это прямо так обязательно на конфетах? вроде как из логики вещей - итак очевидно. Прогрессивная и раньше была. И во времена коммунизма, социализма или как до 91-года государственный строй назывался.
Не понятно только единственное - почему только в мае 2024 года вдруг оказалось что справедлива прогрессивная? а 24 года до этого справедливостью считалось плоская? и все попытки даже поговорить на тему прогрессий отметались не начав обсуждения?
Собираются получить 2,6 трлн. И это только начало. Это их шанс изменить налоги, поэтому и звучит фраза "с запасом". Больше у них это не прокатит. Признаться в ошибке в справедливом распределении - никогда. Потом же не смогут сказать, что хотим еще справедливее) Чуть позже возьмутся на страховые взносы. Это же не налоги. И там просто море справедливости. Залезут в карман, дразня зефиркой, они ловкие трюкачи. Клейма ставить негде.