Вычеты должны ограничиваться суммой, которую человек приносит бюджет

Данная позиция прозвучала на обсуждении налоговых реформ в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк». Про это мероприятие мы говорили здесь.
Болдинова также считает, что в России нужна более разветвленная система вычетов. Например — на покупку авто, оплату детского сада без образовательной лицензии, ЖКХ, рабочую одежду. Такие примеры есть в других странах. Такая система позволит плательщикам более качественно реализовывать свои права.
По ее мнению, действующая система вычетов НДФЛ не учитывает размеры доходов, получаемых в течение года. В частности, кто и насколько быстро из супругов выберет вычет.
В свою очередь вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Владимир Кузнецов отметил, что состав вычетов должен кореллироваться с нацпроектами.
Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, заметил, что налоговый кешбэк, который получат с 2025 года малоимущие семьи, это аналог вычета для самозанятых, которых действовал в начале эксперимента в 4-х регионах.
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Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.
Что в 2026 году семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ за 2025 год, мы писали здесь.
Комментарии3
эт что за садик такой? Ну-ка, мамочки, скажите-ка, вы отдадите своего дитятко в садик у которого лицензии нет?
это детсад, где осуществляется только уход (присмотр) за детьми
речь про лицензию именно на образовательные услуги