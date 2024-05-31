Вычеты должны ограничиваться суммой, которую человек приносит бюджет

По мнению Екатерины Болдиновой, партнера Fove Stones Consulting, государством должен быть увеличен лимит расходов на предоставление вычетов по НДФЛ.

Данная позиция прозвучала на обсуждении налоговых реформ в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк». Про это мероприятие мы говорили здесь.

Болдинова также считает, что в России нужна более разветвленная система вычетов. Например — на покупку авто, оплату детского сада без образовательной лицензии, ЖКХ, рабочую одежду. Такие примеры есть в других странах. Такая система позволит плательщикам более качественно реализовывать свои права.

По ее мнению, действующая система вычетов НДФЛ не учитывает размеры доходов, получаемых в течение года. В частности, кто и насколько быстро из супругов выберет вычет.

В свою очередь вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Владимир Кузнецов отметил, что состав вычетов должен кореллироваться с нацпроектами.

Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, заметил, что налоговый кешбэк, который получат с 2025 года малоимущие семьи, это аналог вычета для самозанятых, которых действовал в начале эксперимента в 4-х регионах.

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Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

Что в 2026 году семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ за 2025 год, мы писали здесь.