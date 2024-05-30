👔 Сегодня «Клерк» участвует в ТПП в Общественных обсуждениях налоговых реформ и изменений в НК

30 мая Ильинский предпринимательский клуб при Торгово-промышленной палате РФ пригласил представителей бизнеса и налоговых экспертов к обсуждению и формированию конструктивных предложений по налоговым изменениям.

Заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

В рамках заседания предусмотрено несколько дискуссионных площадок по вопросам изменения системы налогообложения:

Обсуждение текущих проблем реформирования налоговой системы.

НДФЛ.

Налоги УСН.

Налог на прибыль.

НДС.

Иные вопросы налоговых правоотношений — д робление бизнеса, п редварительные договоренности, с отрудничество с самозанятыми, п редоставление льгот различным категориям граждан и организаций.

Предложения, сформированные на заседании, будут озвучены 25 июня 2024 года на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Публичное обсуждение изменений налоговой системы в Госдуме началось 20 мая. Она начнет функционировать с 2025 года.

В общем виде про пакет поправок по налогам, которые планирует Минфин, мы писали здесь.

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