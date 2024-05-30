👔 Сегодня «Клерк» участвует в ТПП в Общественных обсуждениях налоговых реформ и изменений в НК

Заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.
В рамках заседания предусмотрено несколько дискуссионных площадок по вопросам изменения системы налогообложения:
Обсуждение текущих проблем реформирования налоговой системы.
НДФЛ.
Налоги УСН.
Налог на прибыль.
НДС.
Иные вопросы налоговых правоотношений — д
робление бизнеса, п
редварительные договоренности, с
отрудничество с самозанятыми, п
редоставление льгот различным категориям граждан и организаций.
Предложения, сформированные на заседании, будут озвучены 25 июня 2024 года на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству.
Публичное обсуждение изменений налоговой системы в Госдуме началось 20 мая. Она начнет функционировать с 2025 года.
В общем виде про пакет поправок по налогам, которые планирует Минфин, мы писали здесь.
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Комментарии1
Ну скажите им!