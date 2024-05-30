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НК РФ

👔 Сегодня «Клерк» участвует в ТПП в Общественных обсуждениях налоговых реформ и изменений в НК

30 мая Ильинский предпринимательский клуб при Торгово-промышленной палате РФ пригласил представителей бизнеса и налоговых экспертов к обсуждению и формированию конструктивных предложений по налоговым изменениям.
👔 Сегодня «Клерк» участвует в ТПП в Общественных обсуждениях налоговых реформ и изменений в НК

Заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

В рамках заседания предусмотрено несколько дискуссионных площадок по вопросам изменения системы налогообложения:

  • Обсуждение текущих проблем реформирования налоговой системы.

  • НДФЛ.

  • Налоги УСН.

  • Налог на прибыль.

  • НДС.

  • Иные вопросы налоговых правоотношений — д

    робление бизнеса, п

    редварительные договоренности, с

    отрудничество с самозанятыми, п

    редоставление льгот различным категориям граждан и организаций.

Предложения, сформированные на заседании, будут озвучены 25 июня 2024 года на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Публичное обсуждение изменений налоговой системы в Госдуме началось 20 мая. Она начнет функционировать с 2025 года.

В общем виде про пакет поправок по налогам, которые планирует Минфин, мы писали здесь.

По тегу «поправки нк-2025» на сайте «Клерка» вы найдете всю информацию по налоговой реформе.

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