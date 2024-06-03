От УСН есть два больших вреда: льготная ставка в регионе и ущемление российских производителей

Такие позиции прозвучали на обсуждении налоговых реформ в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк».

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Владимир Кузнецов напомнил, что, например, в Калмыкии и Чечне действует пониженная ставка УСН — 1%. Поэтому бизнес туда активно перетекает, особенно в Калмыкию. А точнее — числится на налоговом учете там.

На практике получается, что регион искусственно заманивает к себе налогоплательщиков. Но польза только в том, что по официальной статистике в этом субъекте РФ действительно зарегистрировано много бизнеса.

По мнению Кузнецова, будет справедливо, если в регионах будут одинаковые ставки УСН. При этом только регионам со сложными климатическими условиями нужно дать преференции в этой части.

В центре — Кузнецов

По мнению спикера, льготная ставка по УСН не должна быть привязана к региону регистрации бизнеса. Должны быть такие критерии:

количество созданных рабочих мест;

количество трудоустроенных сотрудников;

оседлость упрощенца — сколько лет здесь работает.

В ответ Вадим Зарипов, руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, предложил ввести для льгот по УСН институт территориального резидентства. То есть физического нахождения в регионе.

Зарипов: есть судебные решения, которые признают регистрацию в регионе льготного УСН фиктивной. Как следствие — доначисления.

Есть и обратная сторона: бизнес при уходе из низконалогового региона сталкивается с усиленным налоговым контролем.

Кузнецов также отметил, что российские производители ущемлены перед перекупщиками на упрощенке. Он считает, что надо запретить применять УСН при локализации производства товаров народного потребления менее 70%. И сделать маркетплейсы налоговыми агентами по НДС.

Зарипов добавил, что для импортных и малолокализованных товаров нужно ввести «всеобщий НДС».

Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

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