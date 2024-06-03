При назначении налоговых выплат буду учитывать детей до 23 лет

Семьи могут претендовать на налоговые вычеты, если дети до 23 лет получают очное образование.

Налоговым «кешбэком», который введут для семей с двумя и более детей, смогут воспользоваться те, кто воспитывает детей до 18 или до 23 лет, если они проходят очное обучение.

«Принципиально важно, что в составе семьи учитываются дети до 18 лет и до 23 лет, если они учатся очно. То есть при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые обучаются на дневной форме обучения. Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Предполагается, что механизм налоговых выплат для семей с детьми позволит снизить фактическую ставку НДФЛ до 6%. Мера поддержки начнет действовать с 2026 года, ей смогут воспользоваться 4 млн семей, в которых воспитываются больше 10 млн детей.