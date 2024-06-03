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Налоги, взносы, пошлины

При назначении налоговых выплат буду учитывать детей до 23 лет

Семьи могут претендовать на налоговые вычеты, если дети до 23 лет получают очное образование.

Налоговым «кешбэком», который введут для семей с двумя и более детей, смогут воспользоваться те, кто воспитывает детей до 18 или до 23 лет, если они проходят очное обучение.

«Принципиально важно, что в составе семьи учитываются дети до 18 лет и до 23 лет, если они учатся очно. То есть при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые обучаются на дневной форме обучения. Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Предполагается, что механизм налоговых выплат для семей с детьми позволит снизить фактическую ставку НДФЛ до 6%. Мера поддержки начнет действовать с 2026 года, ей смогут воспользоваться 4 млн семей, в которых воспитываются больше 10 млн детей.

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