Как при УСН учитывать прощенный долг

Кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами), списанная в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, включается в состав внереализационных доходов.

Такая списанная задолженность идет в доходы при УСН. Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-11-06/2/12536.

Что касается расходов, то при УСН их учитывают только после их фактической оплаты.

В этой связи сумма прощенного долга за выполненные работы не учитывается в составе расходов по УСН, так как оплата за выполненные работы в данном случае не производилась.

То есть стоимость выполненных подрядчиком работ не идет в расходы у заказчика на УСН, потому что они хоть и выполнены, но не оплачены. Но она идет у подрядчика в доходы, когда будет списана по исковой давности или другому основанию.

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