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Налоговый агент по НДС

Агентский НДС можно взять на вычет

При приобретении товаров, работ, услуг у иностранной компании, когда местом реализации считается РФ, российская компания-покупатель платит НДС как налоговый агент.

В дальнейшем этот агентский НДС можно принять к вычету. Но только в тех случаях, когда приобретенные товары, работы, услуги потом используются в операциях, облагаемых НДС.

Для вычета нужны:

  1. Счет-фактура, составленный покупателем.

  2. Первичные документы, подтверждающие факт принятия на учет товаров, работ, услуг.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2024 № 03-03-06/1/38382.

Примеры налогового агентства по НДС:

  • российская компания заказывает маркетинговые услуги у компании из Киргизии (письмо Минфина от 14.09.2023 № 03-07-13/1/88009);

  • российская компания заказывает IT-услуги у компании из Казахстана (письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-13/1/124880).

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