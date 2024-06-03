Налоговики хотят пояснения от компаний, которые не сдают ЕНП-уведомления. Опрос

Если зарплаты нет, например – в НКО, то нулевые уведомления сдавать не надо.
Но в этом случае необходимо направить в ИФНС пояснения в свободной форме с указанием причины отсутствия обязанности по представлению таких уведомлений, утверждает региональное УФНС.
Между тем нормами НК такие пояснения вместо уведомлений не предусмотрены.
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