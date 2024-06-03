Налоговики хотят пояснения от компаний, которые не сдают ЕНП-уведомления. Опрос

При начислении и выплате зарплаты организации должны сдавать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

Если зарплаты нет, например – в НКО, то нулевые уведомления сдавать не надо.

Но в этом случае необходимо направить в ИФНС пояснения в свободной форме с указанием причины отсутствия обязанности по представлению таких уведомлений, утверждает региональное УФНС.

Между тем нормами НК такие пояснения вместо уведомлений не предусмотрены.

А ваша ИФНС требует пояснения в случае несдачи ЕНП-уведомлений? Анонимный опрос Нет. Молча не сдаем, если нет обязанности и никаких претензий от ИФНС нет Да. Нам шлют письма о несдаче уведомлений и приходится отправлять пояснения Нам иногда звонят из ИФНС по поводу несдачи уведомления. Даем устное пояснение Проголосовали 3 человека

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