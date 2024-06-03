Банки просят ЦБ настроить прием карт «Мир» в иностранных магазинах

Ассоциация банков России (АБР) попросила Центробанк внести изменения в законодательство, чтобы иностранные агрегаторы смогли принимать карты «Мир» в магазинах за границей.
В частности, банки хотят настроить прием электронных средств платежа (ЭСП) иностранными торгово-сервисными предприятиями. Об этом пишет «Коммерсант».
«В этом случае иностранные компании на своих банковских счетах осуществляют агрегирование денежных средств, поступающих от российских банков по операциям, совершенным с использованием ЭСП, и последующее распределение указанных денежных средств между своими клиентами-ТСП», — сказано в обращении.
Сейчас в качестве платежных агрегаторов могут выступать только юрлица, созданные в соответствии с законодательством РФ, которые не являются кредитными организациями. Иностранные компании не могут стать платежным агрегатором, что затрудняет примем карт «Мир» в зарубежных интернет-магазинах.
Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что для допуска иностранных агрегаторов на российский рынок не нужно менять закон.
«Проблемным может оказаться трансграничный перевод средств со счета иностранной компании в российском банке на счета зарубежных ТСП, особенно в валютах недружественных стран», — заявил Прохоров.
Кроме того, сам иностранный бизнес может быть под угрозой, если начнет принимать регулярные транзакции из России. Компании уже научились проводить расчеты через платежных брокеров.
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