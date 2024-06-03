Банки просят ЦБ настроить прием карт «Мир» в иностранных магазинах

Для расчетов в иностранных интернет-магазинах бизнес обращается к платежным брокерам. Это хотят изменить и предоставить зарубежным компаниям стать платежными агрегаторами, чтобы принимать карты «Мир».

Ассоциация банков России (АБР) попросила Центробанк внести изменения в законодательство, чтобы иностранные агрегаторы смогли принимать карты «Мир» в магазинах за границей.

В частности, банки хотят настроить прием электронных средств платежа (ЭСП) иностранными торгово-сервисными предприятиями. Об этом пишет «Коммерсант».

«В этом случае иностранные компании на своих банковских счетах осуществляют агрегирование денежных средств, поступающих от российских банков по операциям, совершенным с использованием ЭСП, и последующее распределение указанных денежных средств между своими клиентами-ТСП», — сказано в обращении.

Сейчас в качестве платежных агрегаторов могут выступать только юрлица, созданные в соответствии с законодательством РФ, которые не являются кредитными организациями. Иностранные компании не могут стать платежным агрегатором, что затрудняет примем карт «Мир» в зарубежных интернет-магазинах.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что для допуска иностранных агрегаторов на российский рынок не нужно менять закон.

«Проблемным может оказаться трансграничный перевод средств со счета иностранной компании в российском банке на счета зарубежных ТСП, особенно в валютах недружественных стран», — заявил Прохоров.

Кроме того, сам иностранный бизнес может быть под угрозой, если начнет принимать регулярные транзакции из России. Компании уже научились проводить расчеты через платежных брокеров.