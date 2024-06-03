«Додо Пицца» будет судится с Telegram

Компания «Додо Пицца» хочет забрать телеграм-канал под названием Dodo Pizza, а также изменить условия использования мессенджера, чтобы юзеры не могли устанавливать в качестве ников названия известных брендов.

Сеть пиццерий «Додо Пицца» подала в арбитражный суд Республики Коми иск против Telegram, в котором просит признать действия мессенджера актом недобросовестной конкуренции и передать компании один из каналов под названием Dodo Pizza.

Также компания просит у Telegram изменить условия использования мессенджера таким образом, чтобы пользователи не могли устанавливать для себя никнеймы, тождественные или сходные с товарными знаками правообладателей. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Сейчас в телеграм-канале, о котором ведется спор, только 32 подписчика и четыре публикации. В одном из постов сказано, что юзернейм Dodo Pizza выставлен на продажу.

Судебное заседание по делу пройдет 16 декабря 2024 года.