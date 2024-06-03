С 1 июня действуют новые правила для единого пособия на детей

При расчете среднедушевого дохода для назначения единого детского пособия теперь по‑новому учитывают сумму алиментов.

Это закреплено постановлением правительства от 28.11.2023 № 2010.

Если при разводе алименты установлены судом, то считают объем фактически поступивших средств

Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, Соцфонд получит эти данные у ФСПП без истребования сведений с заявителя.

Если родители договорились об алиментах — на основании соглашения или устной договоренности, то при расчете среднедушевого дохода учтут сумму, указанную в заявлении. Но не менее минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом, применяемых к минимальному размеру оплаты труда. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть на двоих детей и половина на трех и более, пояснил СФР.

Также не будут учитывать доход от подработки несовершеннолетних.