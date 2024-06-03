Блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

Елена Блиновская из СИЗО подала в арбитражный суд заявление о признании ее банкротом. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

2 мая 2024 года на портале Федресурс было опубликовано уведомление о намерении ИП Блиновской Елены Олеговны обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом). Кредиторами указаны ФНС и банк ВТБ.

Сейчас Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие считает, что блогер применяла незаконное дробление бизнеса, занижала полученные доходы и не платила налоги в период с 2019 по 2021 годы.

Блогер признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под арестом до 26 июля.

Недавно мы писали, что суд начал снимать арест с имущества Блиновской, а сама блогер погасила налоговую задолженность на сумму более 140 млн рублей.