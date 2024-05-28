Суд начал снимать арест с имущества Блиновской

Восьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Совету Руководителей было озвучено, что только после того как они поймут, что те заклинания, которые были написаны в глубоком прошлом уже не могут существовать в новой реальности. Те цели, которые они ставили перед Старым Волшебником и есть то, что тормозит переход на новую программу.