Суд начал снимать арест с имущества Блиновской

Суд удовлетворил ходатайство отца блогера Елены Блиновской о снятии ареста с квартиры, на которую уже нашли покупателя.
«Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель», — сказала адвокат Наталия Сальникова.
Также она добавила, что арест также сняли с одного из счетов Блиновской, а сама блогер погасила налоговую задолженность на сумму более 140 млн рублей.
Комментарии1
прямо секс по телефону. Я медленно снимаю......