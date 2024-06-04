Как вести электронный документооборот при работе с маркетплейсами? Расскажем сегодня на вебинаре!

Маркетплейсы часто меняют оферту, и селлер должен отслеживать эти изменения, чтобы не терять деньги при работе с платформой. На вебинаре разберемся с особенностями агентского договора на примере работы с Озоном и Яндекс.Едой, а также как он влияет на документооборот и расчет налоговой базы. Вебинар состоится уже сегодня в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Классификация договоров. Законодательная база.
Документооборот.
Договор поручения при покупке-продаже товаров/услуг.
Агентский договор при работе с маркеплейсами: Озон и Яндекс.Еда.
Налоговая база.
Книга доходов и расходов предпринимателя.
Критерии риска налоговых доначислений по агентскому договору.
Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Ждем вас на вебинаре 4 июня в 11:00 мск!
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