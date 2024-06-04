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Маркетплейсы

Как вести электронный документооборот при работе с маркетплейсами? Расскажем сегодня на вебинаре!

Многие маркетплейсы используют агентские договоры. Разберитесь в особенностях агентского договора с маркетплейсом и с тем, какие налоговые риски у него есть, а также как это влияет на документооборот и налоговую базу.

Маркетплейсы часто меняют оферту, и селлер должен отслеживать эти изменения, чтобы не терять деньги при работе с платформой. На вебинаре разберемся с особенностями агентского договора на примере работы с Озоном и Яндекс.Едой, а также как он влияет на документооборот и расчет налоговой базы. Вебинар состоится уже сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

  • Классификация договоров. Законодательная база.

  • Документооборот.

  • Договор поручения при покупке-продаже товаров/услуг.

  • Агентский договор при работе с маркеплейсами: Озон и Яндекс.Еда.

  • Налоговая база.

  • Книга доходов и расходов предпринимателя.

  • Критерии риска налоговых доначислений по агентскому договору.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

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Маркетплейсы

Как вести электронный документооборот при работе с маркетплейсами? Расскажем сегодня на вебинаре!

Многие маркетплейсы используют агентские договоры. Разберитесь в особенностях агентского договора с маркетплейсом и с тем, какие налоговые риски у него есть, а также как это влияет на документооборот и налоговую базу.

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