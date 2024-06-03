💪 Сотрудники со значком ГТО будут получать на 65 рублей больше

Поправки в ст. 218 НК предусмотрены в законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.

Работникам, которые выполнили нормы ГТО, в течение года надо предоставлять стандартный вычет в размере 500 рублей в месяц. Но только при условии, что они прошли диспансеризацию в этом году.

Причем не обязательно растягивать этот вычет на весь год по 500 руб. в месяц. Работодатель может дать его единовременно — сразу за весь год. Но не ранее месяца, когда вычет подтвержден (будут документы о нормах ГТО и диспансеризации).