🍶 Сотрудникам с вредной работой положено пол-литра молока в день

Если по СОУТ условия труда – вредные (подкласс 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), то сотруднику положено молоко – 0,5 литра за каждую смену.

И неважно, какая продолжительность смены.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.05.2023 № 15-1/ООГ-2713.

При этом продолжительность рабочего дня (смены) устанавливается работнику трудовым договором и может отличаться от нормальной 8-часовой.

По приказу Минтруда от 12.05.2022 № 291н, если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается.

Минтруд приводит пример:

при 8-часовом рабочем дне сотрудник отработал менее 4 часов – молоко не выдается;

при 6-часовом рабочем дне отработал менее 3 часов – молоко не выдается.

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