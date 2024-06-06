🍶 Сотрудникам с вредной работой положено пол-литра молока в день

И неважно, какая продолжительность смены.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.05.2023 № 15-1/ООГ-2713.
При этом продолжительность рабочего дня (смены) устанавливается работнику трудовым договором и может отличаться от нормальной 8-часовой.
По приказу Минтруда от 12.05.2022 № 291н, если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается.
Минтруд приводит пример:
при 8-часовом рабочем дне сотрудник отработал менее 4 часов – молоко не выдается;
при 6-часовом рабочем дне отработал менее 3 часов – молоко не выдается.
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