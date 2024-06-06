₽ Заказать рекламу
Охрана труда

🍶 Сотрудникам с вредной работой положено пол-литра молока в день

Если по СОУТ условия труда – вредные (подкласс 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), то сотруднику положено молоко – 0,5 литра за каждую смену.

И неважно, какая продолжительность смены.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.05.2023 № 15-1/ООГ-2713.

При этом продолжительность рабочего дня (смены) устанавливается работнику трудовым договором и может отличаться от нормальной 8-часовой.

По приказу Минтруда от 12.05.2022 № 291н, если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается.

Минтруд приводит пример:

  • при 8-часовом рабочем дне сотрудник отработал менее 4 часов – молоко не выдается;

  • при 6-часовом рабочем дне отработал менее 3 часов – молоко не выдается.

Разберем правила ведения учета на вредном и опасном производстве, расскажем о проверках, спецоценке условий труда (СОУТ) и компенсациях работникам на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, заполнять трудовые книжки, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас записаться на курс можно со скидкой за 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ.

Анастасия Тарбеева

ФНС запрашивает все, что хочет. Правомерно ли?

Начать дискуссию

ЕНП (единый налоговый платеж)

Когда на ЕНС начислят налог по декларации с возможными ошибками

Налоги, поступившие по платежному поручению, признаются ЕНП и участвуют в погашении общей совокупной обязанности, а не конкретного налога, указанного в платежном поручении.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Товарный знак

Starbucks регистрирует в России восемь товарных знаков

В конце мая продавшая бизнес в России Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков.

Самозанятые

ФНС может подать в суд на самозанятых с долгами по налогам

Налоговики имеют право взыскать задолженность самозанятых перед бюджетом. При этом для покрытия долга будут привлечены личные средства и имущество налогоплательщика.

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Qugo
Самозанятые

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого

Чек от самозанятого — обязательный первичный документ, который исполнитель должен выдавать по закону № 422-ФЗ. После проведения оплаты важно сразу получить чек от исполнителя и проверить его. Что именно проверить, рассказываем подробнее.

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого
Бесплатно с Архив документов

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы

Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы
НДФЛ

Скорее всего, освобождение от НДФЛ по давности владения долей участия в российском ООО будет доступно только налоговым резидентам РФ

Это актуально, если у вас есть доля в российском ООО, вы планируете переехать и думаете о продаже доли в обществе.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Изменен регламент принятия решений по налоговым отсрочкам и рассрочкам

ФНС уточнила правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌼 Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
Стандартный вычет

Стандартный вычет по НДФЛ при выплате дивидендов не положен

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ применяется к основной налоговой базе.

Бизнес легко
ПСН

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте
Трудовые отношения

Срочные трудовые договоры с руководителями подразделений станут бессрочными

Сейчас по ст. 59 ТК по соглашению сторон можно заключать срочные трудовые договоры с руководителями. Но не сказано, с какими именно. Этот момент уточнят: будет прописано, что срочный договор возможен с руководителем организации.

3
Обучение для бухгалтеров

Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Разборы законов

1 309
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Борис Мальцев

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Коллеги, рад представить нового сотрудника Клерка – Алексея Иванова

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»
1
НДС

Бизнес на УСН может выбрать НДС вместо освобождения от него

Компании и ИП на УСН с доходами ниже 60 млн рублей не будут платить НДС, если освободятся от него. Но можно не использовать право на освобождение, а платить НДС.

1
Охрана труда

🍶 Сотрудникам с вредной работой положено пол-литра молока в день

Если по СОУТ условия труда – вредные (подкласс 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), то сотруднику положено молоко – 0,5 литра за каждую смену.

Дробление бизнеса

Добровольный отказ от дробления может быть частичным, указал Минфин в законопроекте

3 июня в Госдуму поступил минфиновский законопроект с масштабными изменениями в НК с 2025 года в рамках налоговой реформы.

Маркировка товаров

В эксперимент по маркировке включили самые популярные виды электроники

К пилотному проекту по маркировке на добровольной основе смогут присоединиться производители ноутбуков, телефонов и печатных плат.

НДФЛ

Если управлять российским бизнесом из заграницы: Минфин ответил про ставку НДФЛ

Выплаты от источников в РФ облагаются НДФЛ в РФ по ставке 13% (15%) для резидентов и 30% для нерезидентов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

💥 «Клерк» поможет бизнесу выбрать наиболее выгодный банк для РКО

Не знаете в каком банке открыть счет? Воспользуйтесь нашим сервисом.

1

Интересные материалы

Анастасия Тарбеева
Налоговые проверки

ФНС запрашивает все, что хочет. Правомерно ли?

Как оценить правомерность истребования документов, не относящихся к первичным в рамках п. 2, ст. 93.1 НК.