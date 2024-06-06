🌼 Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Встречаем первую неделю лета горячими скидками до 77%!

Мы выбрали самые нужные программы, которые помогут вам за лето узнать все изменения законодательства, поднять квалификацию, освоить новый участок, чтобы получить более высокую должность или начать развиваться на аутсорсе.

Акция действует до 7 июня включительно!

Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:

научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Самая актуальная программа по правилам 2024 года, чтобы досконально изучили налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разобрались во всех изменениях в УСН, вели учет по новым ФСБУ, получили навыки работы в 1С и успешно проходили проверки налоговиков.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!

У нас новинка!

Открываем раннюю запись на первый поток курса профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освоите финансовый менеджмент и научитесь:

анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными;

проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала;

искать точки роста прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;

узнаете, как оценивать эффективность инвестиционных портфелей, сможете составить портфель для инвестора.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на первый поток за 17 900 рублей вместо 44 900 рублей!

Старт обучения уже 15 июня!

Записаться

Воспользуйтесь акцией — начните учиться прямо сейчас!