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Обучение для бухгалтеров

Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Встречаем первую неделю лета горячими скидками до 77%!

Мы выбрали самые нужные программы, которые помогут вам за лето узнать все изменения законодательства, поднять квалификацию, освоить новый участок, чтобы получить более высокую должность или начать развиваться на аутсорсе.

Акция действует до 7 июня включительно!

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:

  • научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

  • разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

  • сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Самая актуальная программа по правилам 2024 года, чтобы досконально изучили налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разобрались во всех изменениях в УСН, вели учет по новым ФСБУ, получили навыки работы в 1С и успешно проходили проверки налоговиков.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 15 950 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена до 7 июня: 4 290 рублей вместо 12 700 рублей.

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У нас новинка!

Открываем раннюю запись на первый поток курса профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом. 

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освоите финансовый менеджмент и научитесь:

  • анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными;

  • проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала;

  • искать точки роста прибыли, учитывать риски и макроэкономические факторы;

  • узнаете, как оценивать эффективность инвестиционных портфелей, сможете составить портфель для инвестора.

Начните карьеру финансиста, записывайтесь на первый поток за 17 900 рублей вместо 44 900 рублей!

Старт обучения уже 15 июня!

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Анастасия Тарбеева

ФНС запрашивает все, что хочет. Правомерно ли?

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Когда на ЕНС начислят налог по декларации с возможными ошибками

Налоги, поступившие по платежному поручению, признаются ЕНП и участвуют в погашении общей совокупной обязанности, а не конкретного налога, указанного в платежном поручении.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Товарный знак

Starbucks регистрирует в России восемь товарных знаков

В конце мая продавшая бизнес в России Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков.

Самозанятые

ФНС может подать в суд на самозанятых с долгами по налогам

Налоговики имеют право взыскать задолженность самозанятых перед бюджетом. При этом для покрытия долга будут привлечены личные средства и имущество налогоплательщика.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Qugo
Самозанятые

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого

Чек от самозанятого — обязательный первичный документ, который исполнитель должен выдавать по закону № 422-ФЗ. После проведения оплаты важно сразу получить чек от исполнителя и проверить его. Что именно проверить, рассказываем подробнее.

Чек-лист для заказчика: что нужно проверить в чеке от самозанятого
Бесплатно с Архив документов

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы

Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы
НДФЛ

Скорее всего, освобождение от НДФЛ по давности владения долей участия в российском ООО будет доступно только налоговым резидентам РФ

Это актуально, если у вас есть доля в российском ООО, вы планируете переехать и думаете о продаже доли в обществе.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Изменен регламент принятия решений по налоговым отсрочкам и рассрочкам

ФНС уточнила правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌼 Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Стандартный вычет

Стандартный вычет по НДФЛ при выплате дивидендов не положен

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ применяется к основной налоговой базе.

Бизнес легко
ПСН

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте
Трудовые отношения

Срочные трудовые договоры с руководителями подразделений станут бессрочными

Сейчас по ст. 59 ТК по соглашению сторон можно заключать срочные трудовые договоры с руководителями. Но не сказано, с какими именно. Этот момент уточнят: будет прописано, что срочный договор возможен с руководителем организации.

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Обучение для бухгалтеров

Летние скидки на курсы! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, финанализу и управленке за 4 290 рублей

До 7 июня включительно вы можете купить самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей. Начните изучать учет на маркетплейсах, упрощенку, управленческий учет и финанализ — пока цены не выросли.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Борис Мальцев

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Коллеги, рад представить нового сотрудника Клерка – Алексея Иванова

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»
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НДС

Бизнес на УСН может выбрать НДС вместо освобождения от него

Компании и ИП на УСН с доходами ниже 60 млн рублей не будут платить НДС, если освободятся от него. Но можно не использовать право на освобождение, а платить НДС.

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Охрана труда

🍶 Сотрудникам с вредной работой положено пол-литра молока в день

Если по СОУТ условия труда – вредные (подкласс 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), то сотруднику положено молоко – 0,5 литра за каждую смену.

Дробление бизнеса

Добровольный отказ от дробления может быть частичным, указал Минфин в законопроекте

3 июня в Госдуму поступил минфиновский законопроект с масштабными изменениями в НК с 2025 года в рамках налоговой реформы.

Маркировка товаров

В эксперимент по маркировке включили самые популярные виды электроники

К пилотному проекту по маркировке на добровольной основе смогут присоединиться производители ноутбуков, телефонов и печатных плат.

НДФЛ

Если управлять российским бизнесом из заграницы: Минфин ответил про ставку НДФЛ

Выплаты от источников в РФ облагаются НДФЛ в РФ по ставке 13% (15%) для резидентов и 30% для нерезидентов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

💥 «Клерк» поможет бизнесу выбрать наиболее выгодный банк для РКО

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Анастасия Тарбеева
Налоговые проверки

ФНС запрашивает все, что хочет. Правомерно ли?

Как оценить правомерность истребования документов, не относящихся к первичным в рамках п. 2, ст. 93.1 НК.