ВТБ и Альфа-банк внедряют стандарт открытого банкинга

Пилотный проект позволит крупным банкам обмениваться данными, а клиенты смогут в одном личном кабинете видеть все счета и проводить операции по ним.

ВТБ совместно с Альфа-Банком на площадке Ассоциации ФинТех запустили пилотный проект по внедрению стандарта открытого банкинга. Аналогичный проект тестируют Сбербанк и «Тинькофф банк».

Эта технология позволит клиентам видеть все свои финансовые продукты и счета в личном кабинете одного банка. Там же будут доступны все операции по ним. Например, можно подать заявку на кредит. Об этом говорится на сайте ВТБ.

«Клиенты смогут видеть все свои счета и продукты в одном банковском приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, получать выгодные индивидуальные предложения от банков. Это улучшит их финансовое планирование и контроль за своими средствами – вся информация будет всегда под рукой», — сказал председатель правления ВТБ Георгий Горшков.

Полностью на открытые интерфейсы финансовые организации перейдут с 2026 года — использование открытых API станет обязательным.

Основное условие для обмена информацией — получение согласия у клиента. Сейчас Минцифры и Центробанк создают Платформу коммерческих согласий на базе Госуслуг. В ней будут храниться согласия клиентов на обмен данными по стандарту открытых интерфейсов.

Ранее мы сообщали, что на Госуслугах будут тестировать новую платформу коммерческих согласий.