На Госуслугах будут тестировать новую платформу коммерческих согласий

Участники финансового рынка запустят новый сервис на Госуслугах, который позволит клиентам не вводить одни и те же личные данные при оформлении продукта, а просто дать согласие организации на использование той информации, которая уже есть в другой.

До конца 2024 года Центробанк, Минфин и представители финансового рынка будут участвовать в пилотировании платформы коммерческих согласий (ПКС) на Госуслугах. Сервис позволит получать услуги от банков, МФО, брокеров и страховых компаний без дополнительного подтверждения информации о клиенте.

Сначала к платформе подключат банки, а с 2026 года все участники финансового рынка будут обязаны ее использовать. Обмен информацией будет проходить через открытые API и только по согласию клиента.

Не исключено, что запустят отдельное приложение с финуслугами, которые можно получить в режиме одного окна. Прототип начнут тестировать на базе портала Госуслуги. Об этом пишут «Известия».

«Минцифры совместно с Банком России активно прорабатывают сценарии использования и подходы к технической реализации платформы коммерческих согласий», — сказали в министерстве.

Смысл ПКС в том, чтобы облегчить клиентский путь при получении финансовых услуг. Например, если нужно продлить страховой полис, клиент сможет дать согласие на платформе, чтобы страховщик взял нужные сведения у другой финансовой организации, в которой они уже есть.

Пользователь сможет видеть все согласия, которые он предоставил, а также при желании отозвать их.