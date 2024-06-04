Средства от прогрессивной шкалы НДФЛ продолжат поступать на лечение детей

Налоговые поступления отправятся в фонд «Круг добра», а также на реализацию других социальных национальных проектов.

После донастройки налоговой системы средства, полученные от введения новой прогрессивной пятиступенчатой шкалы НДФЛ, продолжат поступать в фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

«На финансирование "Круга добра" будет выделена необходимая сумма из федерального бюджета, согласованная с правительством, с учетом реальной потребности фонда. Этот согласованный объем финансирования будет предусмотрен законом "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Конечно, эти средства будут получены за счет прогрессивной шкалы НДФЛ», — сказал глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Остальные налоговые поступления от НДФЛ направят на новые национальные проекты: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры». Также планируется оказать поддержку регионам, бизнесу, науке и проектам, связанным с технологическим суверенитетом страны.

По итогам 2023 года фонду «Круг добра» выделили больше 145,5 млрд рублей на закупку лекарств, оборудования и на услуги по оказанию медицинской помощи детям.