Wildberries предложил наделить маркетплейсы функциями налогового агента

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук предложила дополнить прогрессивную шкалу НДС для поддержки малого и среднего бизнеса и передать маркетплейсам функции налогового агента.
«Для малого бизнеса налоговые и административные условия должны быть максимально просты, чтобы издержки выхода на рынок не становились непомерным бременем. Налоговая нагрузка должна повышаться с ростом возможностей бизнес», — сказала РБК Бакальчук.
Также она добавила, что малому бизнесу может помочь:
снижение нагрузки по подаче налоговой отчетности;
автоматический расчет налогов.
Сейчас предприниматели практически полностью отдают бухгалтерский и налоговый учет на аутсорс банкам и специализированным компаниям. Затраты на таких посредников растут и не позволяют бизнесу развиваться в полной мере.
Среди представителей онлайн-торговли обсуждается инициатива наделить маркетплейсы функциями налогового агента, при которой площадка сама удержит налоги с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения.
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