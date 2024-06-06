Wildberries предложил наделить маркетплейсы функциями налогового агента

Маркетплейсы хотят самостоятельно удерживать налоги с селлеров в зависимости от их системы налогообложения. По мнению Татьяны Бакальчук, это позволит снизить нагрузку на малый бизнес.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук предложила дополнить прогрессивную шкалу НДС для поддержки малого и среднего бизнеса и передать маркетплейсам функции налогового агента.

«Для малого бизнеса налоговые и административные условия должны быть максимально просты, чтобы издержки выхода на рынок не становились непомерным бременем. Налоговая нагрузка должна повышаться с ростом возможностей бизнес», — сказала РБК Бакальчук.

Также она добавила, что малому бизнесу может помочь:

снижение нагрузки по подаче налоговой отчетности;

автоматический расчет налогов.

Сейчас предприниматели практически полностью отдают бухгалтерский и налоговый учет на аутсорс банкам и специализированным компаниям. Затраты на таких посредников растут и не позволяют бизнесу развиваться в полной мере.

Среди представителей онлайн-торговли обсуждается инициатива наделить маркетплейсы функциями налогового агента, при которой площадка сама удержит налоги с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения.