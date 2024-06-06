Новый вычет по налогу на прибыль не смогут применять 4 категории организаций

В силу п. 10 ст. 286.2 НК законопроекта, о котором мы писали в том числе здесь, не вправе применять федеральный инвествычет:
иностранные компании, признаваемые налоговыми резидентами РФ;
организации, признаваемые налогоплательщиками -- участниками соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК);
кредитные организации;
компании, производящие подакцизные товары (кроме легковых авто, мотоциклов, стали жидкой, этана, сжиженного углеводородного газа, подакцизных нефтепродуктов, нефтяного сырья, подакцизного винограда).
Категории налогоплательщиков, которые могут применять федеральный инвествычет, установит правительство.
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