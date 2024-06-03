⚡ В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК

Маркированные товары и ПСН: чем можно, а чем нельзя торговать на патенте

На патенте нельзя продавать маркированные товары — это миф, который блуждает по просторам интернета. Все зависит от того, каким именно товаром вы торгуете. Разберемся, что из маркируемой продукции нельзя, а что можно продавать на патенте.