⚡ В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 639663-8.
Градация доходов для целей НДФЛ такая:
до 2,4 млн руб. – 13%;
с 2,4 до 5 млн руб. – 15%;
с 5 до 20 млн руб. – 18%;
с 20 до 50 млн руб. – 20%;
свыше 50 млн руб. – 22%.
Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году, смотрите в нашей таблице.
Меняются лимиты по УСН:
по доходам – до 450 млн руб.;
по основным средствам – до 200 млн руб.
При доходах свыше 60 млн рублей на УСН надо будет платить НДС:
с доходами до 250 млн рублей – 5% без права на вычет;
с доходами до 450 млн рублей – 7% без права на вычет.
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