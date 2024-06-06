Обрабатывающие производства с 2025 года: какой пониженный тариф, условия, перечень

Для обрабатывающих производств с 2025 года будет действовать пониженный тариф страховых взносов.

Согласно законопроекту, который Минфин внес в Госдуму в рамках изменения налоговой системы с 2025 года, новые нормы ст. 427 НК предусматривают с 2025 года единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% — в отношении выплат физлицу по итогам каждого календарного месяца свыше федерального МРОТ, установленного законом на начало расчетного периода.

Речь идет о компаниях и ИП, основной вид деятельности которых из раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД. При этом перечень утвердит правительство.

Но в перечень точно не войдут исключения. Это производство напитков, табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, металлургия.

Чтобы применять пониженный тариф, соответствующий вид деятельности должен быть заявлен как основной в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Кроме того, не менее 70% должны составлять доходы от обработки — по итогам календарного года, предшествующего году перехода на пониженный тариф, а также по итогам отчетного (расчетного) периода.

При несоответствии этим условиям право на пониженные взносы утрачивается с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие.