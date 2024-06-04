Каждый налоговый агент отдельно считает НДФЛ 15%

Если человек трудится на нескольких работах, предел дохода для ставки НДФЛ 15% каждый налоговый агент считает отдельно.

Разъяснение по этому вопросу дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Каждый налоговый агент считает только свои доходы для определения ставки НДФЛ.

Даже если бухгалтер знает, что на второй работе у сотрудника доход уже превысил 5 млн рублей, она продолжает применять ставку 13%, если зарплата в этой компании еще не дотягивает до 5 млн рублей.

По итогам года ИФНС сложит все доходы, доначислит НДФЛ и пришлет физлицу налоговое уведомление об уплате. Заплатить налог за 2024 год надо будет до 1 декабря 2025 года.

Отметим, что налоговым агентам нужно не только учитывать доход исключительно по своему источнику, но и отдельно от дивидендов и зарплаты. Разъяснение по этому поводу недавно дал Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-04-07/47084.

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