Экспортные пошлины не идут в расходы при УСН

Перечень расходов при УСН приведен в п. 1 ст. 346.16 НК. И этот перечень закрытый.

Расходы по уплате вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС, в этот перечень не включены.

Таким образом, таможенные пошлины не идут в расходы при расчете налога по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.03.2024 № 03-11-06/2/18586.

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