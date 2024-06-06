Уголовная ответственность может грозить тем, кто ввозит контрафакт

Минпромторг предлагает ввести уголовную ответственность за импорт товаров без маркировки. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.
Проект с поправками в ст. 171.1 УК предусматривает следующее наказание за импорт контрафакта:
штраф до 300 000 рублей — заплатят импортеры, которые ввозят товары без маркировки в крупном размере. Также им грозит до 3 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок;
за те же действия, совершенные группой лиц, срок принудительных работ и лишения свободы увеличится на год — до 4 лет;
за ввоз контрафакта в особо крупном размере штраф вырастет до 500 000 рублей, а срок лишения свободы — до 6 лет.
Сейчас УК предусматривает наказание только за оборот контрафакта внутри страны, а не за его импорт.
Общественное обсуждение проекта будет проходить до 2 июля 2024 года.
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