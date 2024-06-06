Уголовная ответственность может грозить тем, кто ввозит контрафакт

Статью УК за оборот контрафакта дополнят наказанием для импортеров, которые ввозят товары без маркировки в Россию.

Минпромторг предлагает ввести уголовную ответственность за импорт товаров без маркировки. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Проект с поправками в ст. 171.1 УК предусматривает следующее наказание за импорт контрафакта:

штраф до 300 000 рублей — заплатят импортеры, которые ввозят товары без маркировки в крупном размере. Также им грозит до 3 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок;

за те же действия, совершенные группой лиц, срок принудительных работ и лишения свободы увеличится на год — до 4 лет;

за ввоз контрафакта в особо крупном размере штраф вырастет до 500 000 рублей, а срок лишения свободы — до 6 лет.

Сейчас УК предусматривает наказание только за оборот контрафакта внутри страны, а не за его импорт.

Общественное обсуждение проекта будет проходить до 2 июля 2024 года.