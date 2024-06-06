При усыновлении не надо переоформлять отпуск по уходу за ребенком, если имя осталось прежнее

При этом нет нормы, обязывающей работника выходить из отпуска по уходу за ребенком в связи с изменением статуса с опекуна на усыновителя.
Таким образом, если сотрудница сначала была опекуном, а потом усыновила этого ребенка, она продолжает находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать пособие.
Такое разъяснение дает СФР в письме от 02.05.2024 № 19-02/67390л.
Вместе с тем при усыновлении могут быть изменены имя, фамилия, отчество, а также дата и место рождения ребенка.
В случае усыновления ранее опекаемого ребенка без изменения ему ФИО и данных о рождении работник не должен прерывать отпуск по уходу за ребенком. Ничего не меняется: отпуск по уходу будет за этим же ребенком с выплатой пособия по уходу за ним же и предоставлен тому же работнику.
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