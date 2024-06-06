При усыновлении не надо переоформлять отпуск по уходу за ребенком, если имя осталось прежнее

Отпуск по уходу за ребенком положен не только родителям, но и другим родственникам, а также опекунам.

При этом нет нормы, обязывающей работника выходить из отпуска по уходу за ребенком в связи с изменением статуса с опекуна на усыновителя.

Таким образом, если сотрудница сначала была опекуном, а потом усыновила этого ребенка, она продолжает находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать пособие.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 02.05.2024 № 19-02/67390л.

Вместе с тем при усыновлении могут быть изменены имя, фамилия, отчество, а также дата и место рождения ребенка.

В случае усыновления ранее опекаемого ребенка без изменения ему ФИО и данных о рождении работник не должен прерывать отпуск по уходу за ребенком. Ничего не меняется: отпуск по уходу будет за этим же ребенком с выплатой пособия по уходу за ним же и предоставлен тому же работнику.

Научим рассчитывать пособия, командировочные и компенсации работникам по правилам 2024 года на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Сможете без ошибок начислять зарплату, заполнять отчетность, составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, а также вести кадровый учет.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас вы можете записаться на курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ.