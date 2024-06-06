Заболевшие родители будут получать пособие, даже если уже в отпуске по уходу за ребенком

Родители сталкиваются с отказами Социального фонда в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности одному из родителей, когда второй находится в отпуске по уходу за ребенком. Депутаты планируют это исправить.

В Госдуму внесли законопроект, по которому родители в случае болезни будут получать пособие по временной нетрудоспособности, даже если они уже находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Сейчас Социальный фонд отказывает отцам в предоставлении больничного, если заболевает мама в декрете. В качестве причины указывается, что законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один из членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком.

«Полагаем, что отказ СФР в предоставлении отцу, осуществляющему уход за больным ребенком в связи с болезнью матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, пособия по временной нетрудоспособности является необоснованным и несправедливым», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект даст право родителям получать пособие по временной нетрудоспособности в случае необходимости ухода за больным ребенком до достижения им возраста трех лет в период болезни другого родителя, который находится в отпуске по уходу за ребенком.

По мнению депутатов, это позволит улучшить материальное положение семей с детьми.