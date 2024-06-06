По заявлению и уведомлению работодатель должен предоставить сотруднику социальный вычет по НДФЛ

Чтобы получить социальный налоговый вычет по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес, не обязательно ждать окончания года и сдавать декларацию 3-НДФЛ. Оформить вычет можно через работодателя.

Об этом рассказывает ФНС.

Для начала надо направить в ИФНС заявление о подтверждении права на вычет. Форма этого заявления – новая, по приказу ФНС от 18.12.2023 № ЕД-7-11/963@.

Потом налоговики сами пришлют работодателю уведомление на ваш вычет. Надо будет написать работодателю заявление на вычет.

В этом году увеличены лимиты по расходам, которые подпадают под налоговый вычет.

Соцвычет на 150 000 рублей можно получить, если вы оплатили:

свое обучение;

медицинские услуги;

лекарства;

фитнес;

прохождение независимой оценки своей квалификации;

договоры негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни;

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Соцвычет на 110 000 рублей можно получить, если вы оплатили:

обучение ребенка.

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