Центробанк назвал платежный рынок России одним из самых технологичных в мире

85% жителей страны активно пользуются цифровыми сервисами и устройствами. Не меньше 5 часов в день они проводят в интернете и получают онлайн-услуги. Об этом сказано в докладе Банка России.

«Количество совершаемых платежей постоянно возрастает. Это стимулирует компании создавать инновации в платежной сфере, а регуляторов — поддерживать их внедрение», — говорится на сайте ЦБ.

Для удобной работы пользователей в банковских приложениях регулятор с 2026 года обяжет кредитные организации полностью перейти на открытые интерфейсы — технологию открытых API. Это позволит в одном личном кабинете видеть сразу все счета и продукты, открытые в других банках.

Недавно мы писали, что крупные банки уже начали внедрять стандарты открытого банкинга.