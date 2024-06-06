Допускаете ошибки в кассовых операциях? Узнайте уже сегодня, как их исправлять и не получить штраф

8,25% в алюминиевых долларах. Свежие облигации: Русал USD на размещении

Давненько не узнавали, как дела у Олега Владимировича. Но это он просто нам повода не давал, а теперь он есть. Можно выбирать теперь между юаневым Дерипаской и стодолларовым Дерипаской — кому что больше нравится. Для ортодоксальных инвесторов всегда в наличии рублёвый Дерипаска. Посмотрим, что по новому выпуску.