Допускаете ошибки в кассовых операциях? Узнайте уже сегодня, как их исправлять и не получить штраф

Уже сегодня в 11:00 бухгалтеры узнают, как эффективно работать с кассами, чеками, ОФД в 2024 году и не нарваться на проверки со стороны регулятора. Приходите на вебинар «Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов»!
На вебинаре разберем:
Риск-ориентированный подход к контролю бизнеса. Актуальные рекомендации для розницы по требованиям со стороны ФНС и других регуляторов.
Какие риски и ошибки по чекам, кассам, ОФД приоритетны? Разбор недочетов и способов их исправления.
Разрешительный режим в работе с цифровой маркировкой товаров.
Платформа цифровизации бизнеса и бухгалтерии от компании «Платформа ОФД». Как кардинально снизить нагрузку на бухгалтера, руководителя, владельца бизнеса – доступно, без потери эффективности и четко соблюдая закон.
Спикер — Оксана Спиркина, эксперт-методолог, Платформа ОФД.
Ждем вас на вебинаре 6 июня в 11:00 мск!
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