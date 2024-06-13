Невыплаченные дивиденды не включают в 6-НДФЛ и 3-НДФЛ

Если человеку полагаются дивиденды, но фактически они еще не выплачены, то дохода для НДФЛ нет. И отчетов по НДФЛ тоже.

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28214.

Дата фактического получения дохода для целей НДФЛ определяется как день выплаты дохода.

Если полагающиеся налогоплательщику доходы в виде дивидендов не были выплачены ему организацией, то в таком случае они не могут признаваться фактически полученными.

Соответственно, такие не полученные дивиденды не подлежат налогообложению НДФЛ.

Декларировать этот доход в 3-НДФЛ человек не должен, потому что дохода нет.

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