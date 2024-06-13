За срыв сроков отключения горячей воды можно получить компенсацию

Граждане имеют право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за горячую воду в случае срыва сроков ее отключения. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Хочу напомнить, что за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения размер платы за горячее водоснабжение за расчетный период должен снижаться на 0,15%. Управляющая компания обязана предупредить жителей о плановом отключении за 10 рабочих дней. При авариях — в течение суток проинформировать причины и сроки отключения. Если сроки нарушены, жители имеют право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за горячее водоснабжение с учетом снижения на 0,15% за каждый час просрочки», — сказал Гаврилов.

Депутат отметил, что если никакой реакции от УК не будет, нужно пожаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

Кроме того, граждане имеют право на судебную защиту, а предметом иска может стать требование к управляющей компании произвести перерасчет и выплатить компенсацию за некачественно оказанную услугу и за моральный вред.