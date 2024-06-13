Нилов: расширение прогрессивной шкалы налогообложения не приведет к массовому уходу от налогов

Введение с 2025 года в России усовершенствованной прогрессивной шкалы налогов не приведет к широкомасштабному уклонению от налоговых обязательств, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что сегодняшняя налоговая система отличается большей прозрачностью по сравнению с тем, что было еще 5-10 лет назад.

«Правительство много лет направляло отрицательные заключения. Боялись, что прогрессивная шкала загонит экономику в тень, будут платить зарплаты в конвертах и прочее. Но мы видим, как сегодня развиты система администрирования, надзор и ответственность. Опасений, что это будет плохо работать и уйдет в тень, я не разделяю», — сказал Нилов.

Он напомнил, что трудовая деятельность на сегодняшний день находится в системе персонифицированного учета, за который отвечает Социальный фонд — СФР.