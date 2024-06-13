Число проверок бизнеса по индикаторам риска выросло в 14 раз

Контрольные органы проверили 88 тысяч проверок в 2023 году, во многих случаях поводом стало срабатывание индикаторов риска.

Количество проверок бизнеса, которые основаны на риск-ориентированном подходе и индикаторах риска, выросло в 14 раз.

«Это в целом небольшая цифра — 8 тысяч проверок (на основе индикаторов риска — прим. ред.), но мы сторонники того, чтобы в целом вся проверочная масса переходила именно в этот тип работы. Там эффективность, то есть выявляемость нарушений, — 85 процентов», — сказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на ПМЭФ-2024.

Сейчас индикаторы риска срабатывают именно там, где компании действительно могут допустить нарушения. Надзорные органы занимаются только такими предприятиями и не отвлекают от работы другие.

В 2023 году было проведено 88 тыс. проверок в отношении бизнеса, мораторий не касался объектов высокого и очень высокого риска.