Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

Министр финансов Антон Силуанов в рамках ПМЭФ заявил, что государство собирается продать активы Соликамского магниевого завода и производителя макарон «Макфа».

Также он добавил, что сейчас предприятия находятся в казне, а Росимущество не будет «ни держать, ни управлять» этими активами. Об этом пишут «Известия».

Недавно мы писали, что управляющую компанию «Макфы» национализировали: 8 мая суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества предприятия государству.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края встал на сторону прокуратуры и разрешил изъять у частных инвесторов акции Соликамского магниевого завода. Представители Мосбиржи выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах. Центробанк также не поддержал решение суда.