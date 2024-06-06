Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Министр финансов Антон Силуанов в рамках ПМЭФ заявил, что государство собирается продать активы Соликамского магниевого завода и производителя макарон «Макфа».
Также он добавил, что сейчас предприятия находятся в казне, а Росимущество не будет «ни держать, ни управлять» этими активами. Об этом пишут «Известия».
Недавно мы писали, что управляющую компанию «Макфы» национализировали: 8 мая суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества предприятия государству.
В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края встал на сторону прокуратуры и разрешил изъять у частных инвесторов акции Соликамского магниевого завода. Представители Мосбиржи выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах. Центробанк также не поддержал решение суда.
Комментарии1
Прикольно. А сколько раз так можно ̶О̶т̶ж̶и̶м̶а̶т̶ь̶ национализировать и продавать одно предприятие? 😆