Управляющую компанию «Макфы» национализировали

Решение суда о передаче активов «Макфы» под контроль Росимущества привели в исполнение. Первой национализировали управляющую компанию бизнеса.

ООО «Управляющая компания "М-групп"» перешла в собственность РФ. Предприятие проходило в качестве ответчика по делу об изъятии акций производителя макаронных изделий АО «Макфа» в доход государства.

8 мая суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества «Макфы» государству. За день до этого, 7 мая, ответчики предложили проект мирового соглашения, по которому компания выплатит властям 10 млрд рублей и будет ежегодно перечислять на нужды СВО 1 млрд рублей.

Сейчас управляющая компания предприятия национализирована. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

«По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению. Еще до проверки законности решения в апелляционном суде «Макфа» перейдет под контроль Росимущества», — сказал адвокат Павел Хлюстов.

Недавно мы писали, что «Макфа» будет обжаловать решение о национализации бизнеса.