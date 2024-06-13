Ввозной НДС можно брать на вычет в течение 3 лет

НДС, уплаченный при импорте товаров, подлежит вычету, если товары куплены для облагаемой НДС деятельности.

Брать на вычет ввозной НДС можно после принятия товаров на учет.

Вычету также подлежит НДС, уплаченный на основании корректировочных деклараций на товары.

Заявить вычет можно в налоговых периодах в пределах 3 лет после принятия таких товаров на учет и в случае их использования в облагаемых операциях.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.04.2024 № 03-07-08/29103.

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