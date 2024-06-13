Ввозной НДС можно брать на вычет в течение 3 лет

Брать на вычет ввозной НДС можно после принятия товаров на учет.
Вычету также подлежит НДС, уплаченный на основании корректировочных деклараций на товары.
Заявить вычет можно в налоговых периодах в пределах 3 лет после принятия таких товаров на учет и в случае их использования в облагаемых операциях.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.04.2024 № 03-07-08/29103.
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