Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

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Какие курсы нужны бухгалтеру?
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Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.
Выгодная цена: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Подготовьтесь к квартальной отчетности в июле — систематизируйте знания на онлайн-курсе.
Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.
Выгодная цена: 3 690 рублей вместо
15 990 рублей.
Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщика
Курс откроет для бизнеса дополнительный источник дохода — на госзакупках. Это перспективное направление, надо лишь разобраться в правилах участия и секретах заключения сделки.
Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.
Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Выгодная цена: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
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