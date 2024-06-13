Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

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Какие курсы нужны бухгалтеру?

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На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Подготовьтесь к квартальной отчетности в июле — систематизируйте знания на онлайн-курсе.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 15 990 рублей.

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Курс откроет для бизнеса дополнительный источник дохода — на госзакупках. Это перспективное направление, надо лишь разобраться в правилах участия и секретах заключения сделки.

Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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