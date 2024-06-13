Педагогам поменяют систему оплаты труда

Чтобы в одном и том же регионе учителя с одинаковой занятостью не получали разные зарплаты, правительство запустит пилотный проект с единой системой оплаты труда педагогов.

Камбин готовит пилотный проект с новой системой оплаты труда учителей. Предлагается сделать так, чтобы сократилась разница в доходах от региона к региону.

«Идет разработка пилотного проекта по внедрению новых систем оплаты труда работников сферы образования, готовятся предложения по снижению ее разницы в разных субъектах, ведется мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы. Все это предполагает единый подход к формированию дохода педагогов», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе ПМЭФ.

Пока что субъекты РФ и образовательные организации самостоятельно определяют, сколько платить педагогам. Из-за этого в одном регионе учителя с одинаковой нагрузкой получают разные заработные платы. От этого хотят уйти и установить единые стандарты.