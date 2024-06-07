Обеление отрасли клининга не оправдало ожидания ФНС

В 2018 году ФНС запустила пилотный проект обеления отрасли клининга. Эксперимент до сих пор не принес ожидаемых результатов. Согласие о раскрытии налоговой информации подали только 1,5 тыс. компаний.

Согласных на обеление занесли в специальный онлайн-реестр добросовестных поставщиков. ФНС ожидала, что нахождение в реестре станет для заказчиков ключевым критерием при выборе контрагентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора клининговой компании «Альфа-Сервис» Наталью Карасеву.

«Наша отрасль знаменита тем, что достаточно долго работала и до сих пор частично работает в серой зоне. По нашей отрасли в 2018 году ФНС запустил пилотный проект обеления. Проект идет тяжело, однако крупные компании удалось обелить. Остался большой сектор средних и мелких компаний, до которых руки у ФНС, к сожалению, пока не доходят», — сказала Карасева в ходе ПМЭФ.

До начала проекта по обелению клининга компании платили налоги в размере 7-8 млрд рублей, а после — 109 млрд. Сейчас на рынке контрактного клининга работают больше 15 тыс. юридических лиц. В 2023 году выручка отрасли составила больше 500 млрд рублей.

У клининга минимальный «входной» НДС и высокие расходы на оплату труда, поэтому отрасль наиболее подвержена рискам по неуплате НДС, НДФЛ и страховых взносов. Чтобы сэкономить компании официально не оформляют уборщиков в штат.