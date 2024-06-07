Обеление отрасли клининга не оправдало ожидания ФНС

В 2018 году ФНС запустила пилотный проект обеления отрасли клининга. Эксперимент до сих пор не принес ожидаемых результатов. Согласие о раскрытии налоговой информации подали только 1,5 тыс. компаний.
Согласных на обеление занесли в специальный онлайн-реестр добросовестных поставщиков. ФНС ожидала, что нахождение в реестре станет для заказчиков ключевым критерием при выборе контрагентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора клининговой компании «Альфа-Сервис» Наталью Карасеву.
«Наша отрасль знаменита тем, что достаточно долго работала и до сих пор частично работает в серой зоне. По нашей отрасли в 2018 году ФНС запустил пилотный проект обеления. Проект идет тяжело, однако крупные компании удалось обелить. Остался большой сектор средних и мелких компаний, до которых руки у ФНС, к сожалению, пока не доходят», — сказала Карасева в ходе ПМЭФ.
До начала проекта по обелению клининга компании платили налоги в размере 7-8 млрд рублей, а после — 109 млрд. Сейчас на рынке контрактного клининга работают больше 15 тыс. юридических лиц. В 2023 году выручка отрасли составила больше 500 млрд рублей.
У клининга минимальный «входной» НДС и высокие расходы на оплату труда, поэтому отрасль наиболее подвержена рискам по неуплате НДС, НДФЛ и страховых взносов. Чтобы сэкономить компании официально не оформляют уборщиков в штат.
Комментарии1
Перевести функционал уборки в гос.учреждениях (больницах, школах, поликлиниках и тп.) на аутсорс это мега глупость. Реально на объекте в обычной поликлинике работает ну до 10 человек максимум. Нет ничего проще выделить одного человека на контроль (хотя этот человек уже есть в штате), принять всех этих мигрантов в штат и прекрасно работать с соблюдением всех норм. И можно платить нормальную зп. Но нет. Они делают закупки, проводят весь этот тендерный процесс (да еще и с ЕИС мучаются), и имеют кучу головных болей от постоянных смен персонала, который у клининговой компании бегает, как тараканы при свете Луны. По факту практически все эти конкурсы куплены, с обязательной выплатой вознаграждения. Это настолько коррупционная составляющая, что 25% от суммы контракта почти норма. Да и контракты такие, что прям не до фига. А уж про оформление всех мигрантов при ограничении по допустимой доле иностранцев - молчу, его нормального нет просто. Клининг возможен в коммерческой истории, но не в бюджете. Но все при деле.