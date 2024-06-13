Минэкономразвития: осенью будет принят закон о льготных кредитах для растущего бизнеса

Сохранятся особые условия получения кредитного финансирования у компаний, которые вышли за рамки МСП.

Власти собираются осенью 2024 года принять закон о льготных кредитах для компаний, которые уже выросли из категории МСП и утратили право на особые условия финансирования.

Минэкономразвития ожидает, что решение продлить льготное кредитование для растущего бизнеса поможет сократить популярность незаконных схем. Об этом пишут «Известия».

«Важно, чтобы предприятия, проходящие этап трансформации в крупный бизнес, оставались в периметре поддержки и могли обеспечить себе качественный рост», — сказали в министерстве.

Сейчас особые условия при получении кредитов имеют компании с оборотом до 2 млрд рублей, у которых не больше 250 сотрудников. Таким предприятиям доступны две программы:

«1764» — где максимальная ставка привязана к ключевой + не больше 2,75%. Можно получить не больше 500 млн на пополнение оборотных средств и до 2 млрд рублей на инвестиции;

льготный инвестиционный кредит — предоставляют для среднего бизнеса на срок до 10 лет по ставке 7,5%. Компании могут взять от 50 млн до 1 млрд рублей на покупку оборудования, ремонт помещений или запуск производства.

Недавно мы писали, что власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс. В нее войдут предприятия с оборотом выше 2 млрд рублей, которые привлекают свыше 250 сотрудников.