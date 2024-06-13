Прокуратура национализировала больше 100 предприятий

В собственность государства вернули больше 100 компаний с общей стоимостью активов в 1,3 трлн рублей.

С 2022 года прокуроры вернули в собственность государства свыше 100 компаний. Общий размер активов оценивается в 1,3 трлн рублей.

«С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей (…) Вмешательство прокуроров позволило вернуть активы и направить их потенциал на работу в интересах России», — сказал генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе ПМЭФ-2024.

Только с начала 2023 года государство вернуло 20 стратегических предприятий, которые незаконно выбыли из собственности РФ в пользу иностранных резидентов и использовались в ущерб интересам страны. Общий размер таких активов составил больше 370 млрд рублей.

Недавно мы писали, что государство не собирается держать активы национализированного Соликамского магниевого завода и компании «Макфа»: имущество предприятий будет продано.