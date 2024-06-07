IT-компании на УСН тоже платят взносы по пониженному тарифу

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-15-06/37510.
Условия для пониженных взносов:
аккредитация;
доля профильных доходов от 70%.
Еще у IT-компаний есть льгота по налогу на прибыль – ставка 0%.
Что касается льгот по УСН, то пониженные ставки могут устанавливать региональные власти.
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