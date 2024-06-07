IT-компании на УСН тоже платят взносы по пониженному тарифу

Не только IT-компании на общей системе налогообложения (ОСНО) имеют право на применение тарифа взносов 7,6%, но и на УСН.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-15-06/37510.

Условия для пониженных взносов:

аккредитация;

доля профильных доходов от 70%.

Еще у IT-компаний есть льгота по налогу на прибыль – ставка 0%.

Что касается льгот по УСН, то пониженные ставки могут устанавливать региональные власти.

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