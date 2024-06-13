ФНС отправила 790 тысяч сообщений об исчисленных суммах налогов на имущество компаний

Налоговые органы завершили отправку сообщений об исчисленных суммах налогов в отношении транспортных средств и недвижимости юридических лиц за 2023 год. Всего ФНС направила 790 тыс. сообщений на общую сумму 379,4 млрд рублей.

«Если организация не получила сообщение за истекший налоговый период владения имуществом, она обязана уведомить налоговый орган о наличии налогооблагаемых транспортных средств и (или) объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость», — сказано на сайте налоговой.

В рассылку вошли расчеты транспортного, земельного и имущественного налогов по объектам недвижимости, которые облагаются исходя из их кадастровой стоимости. Например, административно-деловые и торговые центры, помещения в них, а также жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жилые строения, садовые дома и хозпостройки.

Сотрудники ФНС берут информацию из баз Росреестра, ГИБДД, ГИМС МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавиации, Россельхознадзора и других госорганов.