Сбер и Центробанк создадут омниканальный платежный QR-код

Чтобы сохранить конкуренцию на финансовом рынке, Центробанк принял предложение Сбера и будет работать над созданием омникального QR-кода. Он позволит банкам модифицировать технологию платежей.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ-2024, что Центробанк услышал его идею создать омниканальный платежный QR-код вместо единого QR-кода.

«Альтернативой единому QR является омни-QR, то есть QR-коды, которые в едином стандарте позволяют использовать несколько решений. И это означает конкуренцию. Это самое главное. Центральный банк услышал это, и мы сейчас вместе с Центральным банком работаем и ищем решение», — сказал Греф.

Омниканальный QR-код позволит каждому из игроков развивать свою технологию, тогда как единый платежный код не предусматривает усовершенствований.

Недавно мы писали, что Центробанк в 2024 году запустит пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом. Тогда Сбер не согласился с идеей, поскольку единая система убьет стремление банков к инновациям.