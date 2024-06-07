Разрешенный возраст приема на работу могут понизить

В Госдуме обсуждается снижение возрастного ценза для трудоустройства с 16 лет.

Об этом сообщила заявила замглавы комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она отметила, что при действующем законодательстве работодатели боятся брать на себя ответственность за несовершеннолетних работников.

По ее словам, более 90% школьников выражают желание работать во время каникул, что кажется вполне разумным. Однако проблемы начинаются, когда речь заходит о необходимости соблюдения техники безопасности и наличии ответственного лица за подростка.

«И начинаю общаться с одним агрохолдингом, который работает со школьниками. Владелец отвечает: “Это дети моих работников, потому что они несут ответственность. Они – единственные, кто готов их брать с собой”… “И вот сколько я, – говорит он, – не спрашивал трактористов, комбайнеров, готовы ли они брать школьников или студентов СПО, никто не готов”. Кадры нужны, но законодательство так построено. Вот 18 лет – человек уже совершеннолетний, добро пожаловать», — рассказала Оглобина.

Ситуация обсуждалась в Госдуме на уровне совещаний, где предложили понизить возрастной порог трудоустройства до 16 лет при согласии родителей, чтобы устранить существующие барьеры. Эта инициатива, включая вопросы о работах с повышенными рисками, находится на стадии обсуждения и направлена на решение важных профориентационных задач, заключила депутат.

Год назад Госдума приняла закон, который частично отменил обязательность согласия органов опеки на трудоустройство несовершеннолетних.