Обновят чек-листы для трудовых проверок

На федеральном портале опубликован проект.
Напомним, проверочные листы утверждены приказом Роструда от 01.02.2022 № 20.
Поправки внесут в вопросы по таким темам:
режим и продолжительность рабочего времени;
предоставление времени отдыха;
установление и выплата зарплаты;
труд несовершеннолетних;
труд женщин и лиц с семейными обязанностями;
труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера;
увольнение по сокращению;
гарантии творческим работникам;
оформление материальной ответственности.
В частности, уточнят вопрос о том, дает ли работодатель возможность отдохнуть и поесть в рабочее время сотрудникам, для которых по производственным причинам нельзя установить перерыв.
Также изменят вопросы про оплату работы вахтовикам, в ночное время, во время простоя.
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