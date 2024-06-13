Обновят чек-листы для трудовых проверок

На федеральном портале опубликован проект.

Напомним, проверочные листы утверждены приказом Роструда от 01.02.2022 № 20.

Поправки внесут в вопросы по таким темам:

режим и продолжительность рабочего времени;

предоставление времени отдыха;

установление и выплата зарплаты;

труд несовершеннолетних;

труд женщин и лиц с семейными обязанностями;

труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера;

увольнение по сокращению;

гарантии творческим работникам;

оформление материальной ответственности.

В частности, уточнят вопрос о том, дает ли работодатель возможность отдохнуть и поесть в рабочее время сотрудникам, для которых по производственным причинам нельзя установить перерыв.

Также изменят вопросы про оплату работы вахтовикам, в ночное время, во время простоя.

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